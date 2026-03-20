Станка Златева ще отговаря пред Комисията за защита от дискриминация

Комисията за защита от дискриминация призова президента на "Българската федерация по борба" Станка Златева на изслушване на 23 март. Производството е провокирано от официална жалба на спортен клуб "ЦСКА" заради недопускането на техни състезатели до участие в международни турнири.

Обяснения за стари изказвания

По време на заседанието, което ще започне в 14:00 часа, бившата шампионка ще трябва да даде обяснения не само за управленските си решения, но и за свои изказвания, направени преди да оглави централата. Конфликтът между федерацията и "армейците" ескалира, след като дълго време натурализирани състезатели на клуба не получаваха право да представят България на международната сцена. Въпреки рестрикциите, част от тях взеха участие на европейското първенство за младежи до 23 години, където Алан Дзабиев спечели единствения медал за страната ни – бронз в категория до 130 килограма в класическия стил. На заседанието ще присъстват петима членове на комисията, както и представители на потърпевшия клуб.

Масово недоволство сред клубовете

Напрежението в родната борба не се изчерпва само със сигнала за неравно третиране на състезатели. Паралелно с държавното производство, 50 спортни клуба настояват за незабавната смяна на Станка Златева от лидерския пост.

Искане за нови избори

По-рано тази седмица недоволните организации внесоха официална подписка, с която изискват свикването на ново изборно събрание на федерацията. Действията им следват масовия протест, който се организира на 4 март пред спортното министерство срещу настоящото ръководство