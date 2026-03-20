Държавата проверява фонд „Култура“ заради грант на Иво Аръков

Държавата започва спешни проверки в Националния фонд „Култура“ (НФК) заради отпуснати над 750 хиляди лева по два проекта на актьора Иво Аръков. Одобрението на скандалните суми по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е станало в последните дни на редовния кабинет с министър на културата Мариан Бачев. Същевременно над 100 културни организации у нас са изправени пред фалит заради тотален блокаж на плащанията от страна на институцията, пише вестник "24 часа".

Абсурдите в управлението на държавните пари бяха осветени по време на заседание на управителния съвет на фонда от 11 март. Новият изпълнителен директор Нели Неделчева, която пое поста в края на февруари, признава пред членовете, че поема структурата в критично състояние.

"Нямам достъп до всички договори… те ми се предоставят постепенно", заявява Нели Неделчева, цитирана в официалния протокол. Става ясно, че самата тя няма пълна представа за финансите на фонда.

Хаосът предизвиква остра реакция сред ръководството. "Как ще продължим работа, без да знаем с какъв бюджет разполагаме?", пита проф. Иван Кабаков по време на заседанието.

Финансист на един час работен ден

Оказва се, че административният капацитет на НФК е на критичния минимум, а разпределението на ресурсите е меко казано спорно. По време на дискусиите става ясно, че главният финансист на фонда работи едва по един час на ден според трудовия си договор, но въпреки това получава сериозно възнаграждение. Същевременно служителят е работил и на друго място.

Този факт предизвиква намесата на присъстващия заместник-министър на културата Виктор Стоянов, който категорично настоява за спешно изясняване кой за какво отговаря в структурата.

Блокирани милиони и риск от фалити

Забавените плащания и неясните процедури създават огромна несигурност за десетки организации. Ива Евгениева, член на управителния съвет на сдружението „Независим културен сектор“, алармира за тежката ситуация, в която са поставени бенефициентите.

"Големият проблем е с програмата на Плана за възстановяване и устойчивост, защото към момента много малка част от бенефициентите са получили едва авансово плащане", обясни Ива Евгениева. По думите ѝ кандидатите вече са реализирали проектите си с лични средства или кредити, а липсата на комуникация от страна на фонда е плашеща. Одобрените средства по проектите трябва да бъдат получени, разплатени и отчетени до края на настоящия месец, което поставя сектора в режим на тотален блокаж.

Служебният кабинет започва ревизия

Служебният министър на културата Найден Тодоров е категоричен, че ще разпореди пълна ревизия на последните отпуснати средства.

"Фонд „Култура“ се превърна в основен проблем и източник на скандали в Министерството на културата, въпреки че трябва да бъде основен инструмент за подпомагане", заяви Найден Тодоров в телевизионно интервю по БНТ. Той подчерта, че проверката ще обхване именно проектите, одобрени във времето, когато предишният министър е бил в оставка.

Иво Аръков се оплака от предизборна атака

Скандалът около персоналното финансиране на Иво Аръков се зароди след публикация в сайта „Площад Славейков“ и бързо ескалира в социалните мрежи. Актьорът е одобрен за общо 335 842 евро по програмата за представяне на български културни продукти в чужбина. По-голямата част от сумата е за европейско турне на дебютния му музикален албум "Glory", а останалите средства са за психологическия трилър „Изолация“, в който той е продуцент и изпълнява главната роля.

След избухването на скандала актьорът излезе с позиция от летището в Барселона, където провежда част от турнето си.

"Извинявам се, но ще ви разочаровам. Ще ви се наложи да изпиете поредното горчиво хапче на истината. Не съм политик, но ме почнаха с предизборната кампания", заяви Иво Аръков във видео в личния си профил в социалните мрежи. Той твърди, че все още не е получил никакви реални средства от държавата и финансира събитията си сам, а концертите му са с вход свободен именно заради стриктните изисквания на европейските програми.