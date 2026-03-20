Цените на бензина и дизела пълзят нагоре, пазарът остава нестабилен. Само за денонощие ръстът в цените на литър горива достига 2 евроцента. На този фон потребителите започват да ограничават разходите си за гориво. Пазарът остава нестабилен и без ясни сигнали за успокояване.

Средната цена на бензина нарасна с 15 евроцента, или с близо 12 на сто от началото на войната в Иран. Преди ударите на САЩ в Иран литър бензин струваше около 1,22 евро за литър. Днес цената е 1.40 за литър бензин, и 1.55 за литър дизел.

При дизела повишението на цените е значително по-голямо. Преди ударите на САЩ срещу Иран средната цена на дизела беше 1,29 евро за литър. Това е увеличение с 25 евроцента или с близо 20%.