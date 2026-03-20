Мюсюлманите отбелязват Рамазан Байрам
Мюсюлманите днес празнуват Рамазан Байрам.
Рамазан Байрам и Курбан Байрам са двата най-големи празника в исляма.
Празникът поставя края на свещения месец Рамазан. След молитвата и дългия пост, вярващите се отправят към домовете си, където се събират със семействата си около празничната трапеза, включваща разнообразни ястия и сладкиши.
Денят започва с празнична молитва във всички джамии.
Коментирай
Най-четено от Общество
НОИ вдига пенсиите на над 350 000 българи09:15 18.03.2026 | Общество
Днес е Неделя Кръстопоклонна: Каква е поуката09:16 15.03.2026 | Общество
Последно от Общество