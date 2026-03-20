Мюсюлманите отбелязват Рамазан Байрам

Мюсюлманите днес празнуват Рамазан Байрам.

Рамазан Байрам и Курбан Байрам са двата най-големи празника в исляма.

Празникът поставя края на свещения месец Рамазан. След молитвата и дългия пост, вярващите се отправят към домовете си, където се събират със семействата си около празничната трапеза, включваща разнообразни ястия и сладкиши.

Денят започва с празнична молитва във всички джамии.