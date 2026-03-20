За Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°С в планините

Днес ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°, максималните – между 7° и 12°, в София 6°-7°.

В планините ще бъде облачно и на много места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около -6°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 20 март. Снимка: НИМХ

През почивните дни вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват.

На повече места ще са валежите в неделя, тогава и облачността ще бъде по-плътна, а дневните температури ще са по-ниски – предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°.

В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 18 ч. и 39 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 9 мин.

Луната в София изгрява в 6 ч. и 54 мин. и залязва в 20 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Астрономическата пролет ще настъпи днес, 20 март в 16:46 ч. българско време. Това е денят на пролетното равноденствие, след него светлата част на деня започва да се увеличава. Периодът от началото на астрономическата пролет до началото на следващата астрономическа пролет е равен на една тропическа година и се равнява на 365,24219 денонощия.