Малък Тошко завещал бизнеса си за милиони на щерка си Катя

"Катерина Славкова официално вече е собственик на фирмите за милиони на мистериозно загиналия миналото лято във вила в старозагорското село Асен Тодор Славков", научи "България днес" от счетоводителите на внука на някогашния държавен глава Тодор Живков.

Въпреки спекулациите за финансови затруднения преди смъртта му, официалните отчети сочат, че Малък Тошко е оставил активи на стойност милиони левове, концентрирани основно в имоти и дялови участия в работещи и добре печелещи търговски дружества. Изнесената информация за дългове заради хазартна зависимост не отговаря на реална счетоводна наличност, настояват счетоводните специалисти на Тодор Славков.

Най-печеливша е компанията му "Л.Т.Х.-ГРУП" ООД", в която синът на Иван Славков е в съдружие 50% на 50 % с дъргогодишната си партньорка и доверена приятелка Ваня Георгиева която си остава ключов съдружник с 50% участие, а дялът на Малък Тошко е прехвърлен към неговата дъщеря Катерина Славкова. Справка в Търговския регистър на дружеството показва, че 19-годишната хубавица е вписана като собственик с номинал на капитала от 2556,46 евро.

Компанията притежава дял от оръжеен завод и носи значителни дивиденти, особено при международните договори с арабския свят, обясняват още счетоводителите и уточняват, че Ваня Георгиева си е запазила позицията на управител и по този начин се осигурява приемствеността в оперативната дейност на фирмата, включително в международните търговски контакти на дружеството, което от 2008 г. е с действаща регистрация по ЗДДС.

"Тези промени потвърждават, че бизнесът не е ликвидиран, а е преминал в нов етап на управление, разпределен между дългогодишния партньор Георгиева и наследницата на Славков", настояват счетоводителите и разказват, че в другата фирма на покойния Тодор Славков "Стройпроект груп" АД той е заличен от борда на директорите, а на негово място в управлението е вписана 19-годишната Катерина, която разполага с пълен контрол над бащиния дял.

Друга печеливша компания на покойния Малък Тошко „Велосити-Ию" ООД, в която той притежаваше 20% от дружеството, собствеността на процентите също е прехвърлена на Катерина Славова. "Той имаше и 50% от компанията "Смоук екс-про БГ" ООД, където беше и управител, а след смъртта му управлението се пое от нов управител, назначен от Общото събрание на съдружниците, а дялът на Малък Тошко е разпределен в съответствие с написаното от него завещание", разказват още счетоводителите на загиналия при мистериозни обстоятелства син на Людмила Живкова и допълват: "Славков е заличен единствено от управителния орган на "Сдружение за екологично равновесие" но неправителствената организация продължава дейността си с останалите членове на борда."

Общото заключение на счетоводителите е, че Катерина Славкова официално е встъпила в правата си на наследник навсякъде, където баща ѝ е имал дялови участия, като в повечето случаи оперативният контрол е оставен на дългогодишните му партньори като Ваня Георгиева. " И твърденията, че Тошо нямал пари, че фирмите му били на загуба, не са верни. Ние не вярваме на лансираната версия, че от отчаяние, безпаричие и депресия е посегнал на живота си, а и счетоводните книжа оборват тези твърдения... И ако е така, защо й е на Катето да се вписва и да наследява губещи компании", отсичат счетоводителите и не вярват на разследващите за самоубийство. Версията обаче бе официално постановена от прокуратурата като причина за смъртта на 54-годишния Тодор Славков през ноември м.г. и разследването е приключено.