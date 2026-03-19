  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +6 / +6
Варна: +6 / +6
Сандански: +8 / +8
Русе: +5 / +5
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +4 / +4
Стара Загора: +4 / +4

Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК

  • Сподели в:
  • Viber
Стопкадър/Sportal.bg
A A+ A++ A

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне БОК и да стане кандидат-депутат от ДПС, е отхвърлена от Търговския регистър.

Издадени са указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито обаче тя не е представила. Проверка в Агенцията по вписванията сочи, че не са изпълнени ред условия и трябва да бъдат внесени декларация за истинността на заявените обстоятелства, както и документ за това кой да изпълнява правомощията на председател след оставката ѝ.

Костадинова е приложила документ, озаглавен "Оставка", но той не е достатъчен, за да бъде отписана от позицията. Преди дни стана ясно, че Костадинова ще води листата на ДПС в родния си град Пловдив.

#БОК #Стефка Костадинова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

