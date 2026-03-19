Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната ВИДЕО

Създадохме ''Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава. Това заяви президентът (2017-2026) и лидер на коалиция ''Прогресивна България'' Румен Радев на събитие, на което представи приоритетите на неговата партия, предаде репортер на ФОКУС.



От излизането му от президентството до сега Радев избягваше публични изяви и не бе представил ясна конкретика какви ще са приоритетите на коалицията му, с която ще се яви на предсрочни парламентарни избори на 19 април.



Част от икономическия екип на Радев са:



- бившият финансов министър Александър Пулев, Иван Василев - бивш заместник - кмет по направление на ''Финанси и Здравеопазване и Минко Дудев.



"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, справедливост и благоденствие, за общото ни желание да живеем като европейци в собствения си дом'', започна с тези думи Радев представянето на програмата си.



В изявлението си Радев даде заявка да работи за сформиране на мнозинство от 160 депутати, което да смени състава на Висшия съдебен съвет, който пък от своя страна да избере нов главен прокурор.



''Разбира се, това зависи от математиката на Народното събрание и силите, които го движат'', каза той.



Радев бе категоричен, че без демонтаж на олигархичния модел всякакви следващи управленски конфигурациии и техните политики ще попадат отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал.



"Българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономическия живот на страната, пирамида. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си в края на миналата година, са само върха на тази пирамида. Само отстраняването на този връх няма да даде необходимите резултати. Необходима е политическа воля и всеобхватна програма с конкретни мерки".



По негови думи първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт и това е основната цел на "Прогресивна България" на изборите.



"Следващата цел е да отрежем олигархията от достъп до публичен ресурс. Ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и ще извършим ревизия на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество и неизпълнение, ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите. Ние знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми", допълни той.



Реформа на институциите



Коалицията на Радев се обяви за възстановяване на баланса между институциите като в програмата му е заложено премахване на т.нар. ''домова книга'' - Връщане правото на президента да назначава свободно служебен.



''Новата изпълнителна власт няма да остане заложник на евентуалните политически блокажи в НС", каза Радев и заяви какви мерки предвижда:



-Мобилизация на службите и структурите на МВР за разкриване и пресичане



на олигархични зависимости и корупционни схеми и събиране на годни доказателства за ефективен съдебен процес



-Взаимодействие с партньорски служби и правителства за установяване



на банкови сметки, имоти и активи зад граница на български граждани с



незаконен и неясен произход.



-Повишаване на отчетността на прокуратурата



От формацията се обявяват още за: засилена антикорупционна политика и превенция, оздравяване на медийната среда



Публични финанси:



''Прогресивна България'' ще работи за изсветляване на публичните финанси чрез:



-Строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети -



недопускане на проекти и плащания с корупционен риск;



-Ревизия на ключови обществени поръчки – изплатени средства, срокове, качество на свършената работа и сезиране на компетентните органи при злоупотреби



-Санкции за неизпълнение и лошо качество;



-Изготвяне на публичен регистър на компрометирани изпълнители;



-Идентифициране на лицата, изпълняващи ролята на посредници между



върха на олигархичната пирамида и министерствата и правоохранителните



органи и определящи техните решения и разпределящи публичния ресурс.



Обществени поръчки:



Коалицията предлага нова система за мониторинг на публични разходи, която ''ще прекрати порочните практики в ценообразуването''



-Разработена автоматизирана система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА), която ще осигури прозрачност при обществени поръчки и публични разходи. Системата ще обединява данни от ключови агенции и регистри, автоматизирайки процесите от планиране до изпълнение. Ще извършва проверки за съмнителни и корупционни практики, ще блокира възлагания с нереално високи цени и ще информира обществеността и компетентните органи. В централната администрация ще се създаде специализирано звено за работа със системата.



Радев се обяви още за съхраняване на мира и недопускане на въвличането на България във въоръжени конфликти и преодоляване на бедността и всички форми на социално изключване и дискриминация, както и гарантиране на равенството между двата пола.



