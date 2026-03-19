5 европейски стрни и Япония съгласни да помагат за Ормузкия проток
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Холандия и Япония обещаха своята "готовност да допринесат“ за усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Това се казва в съвместно изявление на лидерите на страните, публикувано на уебсайта на британското правителство.
Осъждаме най-категорично неотдавнашните атаки на Иран срещу невъоръжени търговски кораби в Персийския залив, атаките срещу гражданска инфраструктура, включително нефтени и газови инсталации, и фактическото затваряне на Ормузкия проток от иранските сили. Изразяваме дълбоката си загриженост относно ескалиращия конфликт. Призоваваме Иран незабавно да прекрати заплахите си, поставянето на мини, атаките с дронове и ракети и други опити за блокиране на пролива за търговско корабоплаване, както и да спазва Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН", се казва в общото изявление на лидерите.
По техни думи последиците от действията на Иран ще бъдат усетени от хора във всички части на света, особено от най-уязвимите.
"В тази връзка призоваваме за незабавен всеобхватен мораториум върху атаките срещу гражданска инфраструктура, включително нефтени и газови инсталации. Изразяваме готовността си да допринесем за съответните усилия за осигуряване на безопасно преминаване през пролива. Приветстваме ангажимента на държавите, които участват в предварително планиране", се казва още в изявлението.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Truth Social, че "съюзниците на САЩ трябва да се вземат в ръце и да помогнат за отварянето на Ормузкия проток." Това се случи ден, след като заяви, че Съединение щати не се нуждаят от помощта на съюзниците.
