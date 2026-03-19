Костадинов: С Радев имаме тотално различна политическа философия

"Най-важното, което свършихме, беше извън парламента – успяхме заедно с всички останали свободни българи в края на миналата година да свалим правителството на корупцията в лицето на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН."



Тази равносметка прави лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в края на дейността на 51-вото Народно събрание.



Определяйки "Възраждане" като "най-активната парламентарна група" и "най-праволинейната опозиция на управляващите", сред успехите ѝ той отбеляза публичния регистър на педофилите, ограниченията за гласуване в Турция и усилията "за запазването на целостта на въглищния комплекс "Марица Изток", който се опитват да разпарчетосат и унищожат".



Трябва да възстановим нашата собствена енергетика, подчерта Костадинов.



На тези избори от "Възраждане" ще предложат "качествено нов политически модел за развитие на България като независима държава", защото "в историята няма богата колония".



Сред ключовите въпроси председателят на "Възраждане" посочи възстановяването на националната отбрана, защото "в света, в който се намираме, не можем да разчитаме друг да пази България", както и да се възстанови интегритетът на българското образование.



Други приоритети за партията са възстановяването на хранителния суверенитет и на българската индустрия, което обаче по думите му налага предоговаряне на условията за членство в ЕС.



Ако спечелят изборите, първото, което ще направят, е да възстановят българския лев, уточни Костадинов.



В предаването "12+3" Костадин Костадинов заяви, че имат "тотално различна политическа философия" с Румен Радев, а "това, което чуваме от г-н Радев, е по-дълбока интеграция в ЕС, по-дълбока интеграция в НАТО".

