Предател или праведник? Божинката влиза в новия сезон на "Трейтърс"

Стопкадъ/Диема спорт
Бившият футболист в напът да сбъдне мечтата си да е сред участниците в риалити шоуто за предатели и праведни.

Валери Божинов най-вероятно ще е един от участниците във втория сезон на риалити шоуто на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели“. Макар да се смяташе, че телевизията няма да снима предаването тази година, се оказа, че Би Ти Ви готви „Трейтърс“ 2. А човекът, който пръв публично заяви желанието си да участва още докато се излъчваше първият сезон, бе бившият футболист Валери Божинов. Божигол тогава призна, че е отказвал на всички риалити шоута, които са го канили досега, но единственото, на което ще каже „Да“, е „Трейтърс“. При такава оферта продуцентите няма как да не изпълнят желанието му. А и в последните години Божинов натрупа солиден телевизионен опит. Той е чест гост в коментаторските студиа на спортните предавания, води новогодишна програма на Нова телевизия заедно с Гала, а и подкаста на поредицата, в която бе избран актьорът, който ще изиграе ролята на Христо Стоичков в биографичния филм за Камата.

Няма спор, че Божинката ще е изключително интересен участник в „Трейтърс“, особено ако бъде избран за предател. А и новите крилати фрази, които ще се родят, със сигурност ще са безброй, пише „Филтър“.

#Валери Божинов #Трейтърс

