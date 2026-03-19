Орбан: Ще налагаме вето на всяко решение за Украйна на ЕС, докато не получим полагащия ни се петрол

Няма да подкрепя никакво решение тук в полза на Украйна, докато унгарците не получат полагащия им се петрол, каза днес унгарският премиер Виктор Орбан при пристигането си за участие в заседанието на Еворпейския съвет в Брюксел.

Европейските лидери се надяват да уговорят министър-председателя на Унгария да свали ветото върху отпускането на заем от 90 млрд. евро за Киев, както и върху започването на преговори за членство. Будапеща блокира и приемането на 20-и пакет от санкции срещу Русия заради войната.

Искаме да получаваме нашия петрол, доставките са блокирани от украинците. Унгарската позиция е много проста - можем да подкрепим Украйна, когато си получим нефта. Дотогава Унгария няма да подкрепи никакво решение в полза на Украйна, добави той.

Чакаме петрол, всичко друго са приказки, ние вярваме само на факти - петролът трябва да достигне до Унгария. Няма други възможности, това е екзистенциален въпрос, обобщи Орбан. Без тези доставки унгарците и унгарските дружества ще фалират, заяви той. Това не е шега, нито политическа игра. Зеленски трябва да разбере това, настоя унгарският премиер.

Доставките на руски петрол за Унгария през Украйна бяха прекъснати през януари, като според Киев това се дължи на прекъсването на петролопровода "Дружба" след руски въздушен удар.

Случаят даде повод за изостряне на отношенията между Унгария и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано тази седмица ЕС изрази готовност да участва в проверка на обстоятелствата и да осигури финансиране за поправка на съоръжението.

Междувременно Будапеща реши да не подкрепи отпускането на заем за Украйна, решението за начало на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС, както и въвеждането на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Унгария засега отказва да получава петрол по друг път, въпреки възможностите за алтернативен внос.