Бургас: +6 / +7
Пловдив: +6 / +6
Варна: +6 / +6
Сандански: +8 / +8
Русе: +5 / +5
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +4 / +4
Стара Загора: +4 / +4

Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

Стела Димитрова-Майсторова, майка на починалия Ивайло Калушев, отмени официалното поклонение, което трябваше да се състои на 22 март. Информацията бе разпространена от писателя Румен Леонидов, тъй като Димитрова е закрила личния си профил в социалните мрежи.

Леонидов публикува снимка на отпечатана бележка от майката, адресирана до нейния син:

"Скъпи сине Ивик! В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е мой ред – аз те моля, прости ми. Отменям обявеното погребение на 22 март. Не мога да позволя този ритуал да се превърне в поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата. Церемонията ще се състои в тесен кръг – сред най-близките и приятелите, които те обичат и ценят твоята уникална личност. Тя ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това."

#Ивайло Калушев #случаят "Петрохан"

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?