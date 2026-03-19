Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение
Стела Димитрова-Майсторова, майка на починалия Ивайло Калушев, отмени официалното поклонение, което трябваше да се състои на 22 март. Информацията бе разпространена от писателя Румен Леонидов, тъй като Димитрова е закрила личния си профил в социалните мрежи.
Леонидов публикува снимка на отпечатана бележка от майката, адресирана до нейния син:
"Скъпи сине Ивик! В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е мой ред – аз те моля, прости ми. Отменям обявеното погребение на 22 март. Не мога да позволя този ритуал да се превърне в поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата. Церемонията ще се състои в тесен кръг – сред най-близките и приятелите, които те обичат и ценят твоята уникална личност. Тя ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това."
