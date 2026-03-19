Замразяват преговорите за Украйна заради конфликта в Близкия изток

Мирните преговори между САЩ, Русия и Украйна за прекратяване на войната в Украйна са преустановени на фона на войната в Иран, съобщи вестник "Известия", позовавайки се на руски официални лица, предаде БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който миналата година заяви, че иска да бъде запомнен като миротворец, обеща да сложи край на войната в Украйна, но оттогава заяви, че усилията за разрешаване на конфликта са били едно от най-големите му разочарования, отбелязва "Ройтерс".

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран отклони вниманието на Вашингтон от Украйна и предизвика скок в цените на петрола и газа, а Русия е основен световен производител и износител на тези суровини.

"Известия" заяви в статия на първа страница, че Кремъл е потвърдил, че има пауза в преговорите по Украйна и че войната в Иран може да подтикне Киев към компромис. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред вестника, че руският президентски пратеник Кирил Дмитриев ще продължи да работи по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, но "тристранната група е на пауза".

Русия и Украйна проведоха преговори в Турция миналата година, а през тази година проведоха още няколко кръга с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Но позициите им остават далеч една от друга по отношение на искането на Русия Украйна да отстъпи контрола над цялата източна Донецка област.

Лидерите на Украйна и европейските държави заявяват, че на Русия "не може да се позволи да постигне целите си" след това, което те определят като империалистическо завладяване на територии. Ако Русия спечели, твърдят европейските сили, тогава един ден тя ще атакува НАТО.

Москва заявява, че подобни твърдения са абсурдни и че няма намерение да атакува държава членка на НАТО.

Руският президент Владимир Путин, който неведнъж е заявявал, че е отворен за обсъждане на мир, представя войната като повратна точка в отношенията на страната си със Запада, който, според него, е унижил Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е навлязъл в това, което той счита за сферата на влияние на Москва.