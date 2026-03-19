НС прие окончателно т. нар. закон за лобизма

БТА
Парламентът прие окончателно т. нар. закон за лобизма. Законопроектът за прозрачност и почтеност в управлението цели да въведе ясни правила за взаимодействието между държавните институции и външни лица или организации, които се опитват да влияят върху процеса на вземане на решения.

Създава се публичен регистър на лицата и организациите, които осъществяват такава дейност. В него те ще трябва да декларират с кои институции общуват, по какви въпроси и в чий интерес действат.

Законопроектът предвижда публичните длъжностни лица да са длъжни да отчитат срещите и контактите си с лобисти.

Бившият министър и депутат от ПП-ДБ Георги Георгиев поясни, че законопроектът е подготвян продължително време и включва съгласуване с различни заинтересовани страни и европейските институции:

"Българският законодател се опитва да регулира тази материя. По начина, по който го правим днес, ще дадем основание за изсветляване на процесите на взаимодействие между публичната власт и различните заинтересовани групи, които ѝ влияят било като представители на интереси, било като лобисти. Изпълняваме изключително важен ангажимент, поет от Република България по Плана за възстановяване преди четири години".

