Името на Лаура Кьовеши се появи по делото за ареста на Бойко Борисов

Името на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши се появи по делото за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Ваня Георгиева, която през 2022 г. е била началник отдел "Разследване” в Националната полиция, заяви пред Софийския градски съд, че часове преди ареста в Министерския съвет, където е била повикана и тя, Петков е разказал за свой разговор с Кьовеши, предаде БНР.

Това беше поредният разпит за срещата в Министерския съвет, предшествала арестите на тримата.

В показанията си днес Георгиева не си спомни точно как е била спомената Кьовеши, но съдът прочете нейните показания от 2023 година, според които Кирил Петков казал, че е говорил с европейския главен прокурор във връзка с данни за злоупотреба с евросредства.

Пред присъстващите в Министерския съвет, където са били и Асен Василев и Бойко Рашков - тогава министри на финансите и на вътрешните работи, Петков казал, че бил притеснен, че ако не се предприемат действия, могат да се укрият доказателства.

От думите на Георгиева стана ясно, че Петков е обяснил, че в дома на Бойко Борисов има важни документи. Така - след разпит на Кирил Петков, се тръгва към арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов.

Георгиева не си спомни дали за това е било имало изрично политическо нареждане. Обясни обаче, че е било казано: "Ако някой го е страх, да ходи да си търси друга работа". По думите ѝ, тя обърнала внимание, че става дума за лица, които се разследват само от следователи и че трябва да бъде уведомена прокуратурата, но останала с впечатление, че не било желателно за това да знае и държавното обвинение.

Следващият свидетел, Божидар Савов, каза, че името на Лаура Кьовеши е било споменато във връзка с необходимостта от арестите на 17 март 2022 година на Бойко Борисов и Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

В сряда, в Европарламента, европейският главен прокурор категорично отрече да има нещо общо с ареста на лидера на ГЕРБ.

Прокуратурата поиска днес това изказване на Кьовеши да бъде приложено по делото, за да стане ясно, че когато се е вземало решението за арестите, една от мотивациите на разследващите, направена пред политическите участници, е била именно това, че има дело в Европрокуратурата.

Самият Кирил Петков все още не е коментирал тези показания. На влизане в съдебната зала той избра да говори за предстоящите избори през съдебния си казус. Според него, в България има два вида хора - едните с дела в съда, а други - с дела "на трупчета" - като Бойко Борисов, а прокуратурата се ползвала като бухалка:

"В следващите избори ще се делим на свободни българи и на тези, които са хванати от системата и тези, които са хванати от системата, ако имате 70 дела "на трупчета", вие не можете да правите никакви политически свободни решения. Ако се събудите сутрин и имате 70 дела "на трупчета", никога не можете да направите съдебна реформа, защото Прокуратурата ви държи и вие не може да й отнемете властта. Ако нямате "дела на трупчета", дори и да имате дела, с които се борите в съдебната зала, вие сте свободни и можете да имате свободен избор как да се промени България напред".