Асен Василев: Лъжа е, че лично съм наредил Божанков да не се включва в листите

Първа политическа сила не е Румен Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого.

Това заяви пред БНР Асен Василев, лидер на ПП, част от коалицията ПП-ДБ.

"Въпросът е да имат свободен избор - да го направят, а не някой да ги заплашва, да са наясно за какво гласуват и кой е готов да понесе ударите, за да изнесе битката".

Василев отбеляза, че не е подредил листите на ПП-ДБ.

"Различните партии излъчват кандидати за определени места. Начинът, по който се подреждат в листите, е описан в нашия устав и се спазва до последната запетайка. Областните ни организации излъчват кандидати. След това Националният съвет утвърждава листите.

Мисля, че листите са доста силни. Дават ясна заявка за включване и на хора от протеста. Имаме и такива, които са подадени от Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Двама водачи са от мюсюлманската общност".

Решение на "Демократична България" е кой ще е водач на листа, обясни лидерът на ПП.

"Казусът с Явор Божанков е решение на нашия Национален съвет още от януари. Много се радвам, че колегите от "Демократична България" го уважиха".

Асен Василев нарече "лъжи" твърденията, че той лично е наредил Божанков да не бъде включен в листите.

Лидерът на ПП смята още, че "тези избори са уникален шанс за първи път ГЕРБ и "Новото начало" да имат под 80 депутати от 2009 година"

"Трябва да има 160 гласа, с които да се избере нов Висш съдебен съвет, нов Инспекторат към Висшия съдебен съвет и веднъж завинаги да се ликвидира корупцията.

Предлагаме Протокол за ликвидация на корупцията, който има много конкретни стъпки".

Не водим преговори с Румен Радев, посочи още Василев.

"С господин Радев не съм говорил сигурно от 2022 година. Нека да видим програмата. Видях листата в Хасково. Имам силни съмнения, че част от депутатите, които ще влязат, биха натиснали копчето за елиминирането на корупцията".

Правителството е на господин Гюров, напомни лидерът на ПП.

"Ние под никаква форма не можем да му влияем. Има финансов министър, абсурд е да започна да му се меся".