Григор Димитров стартира участието си в Маями: Кога и къде да гледаме първата ни ракета

Григор Димитров стартира участието си в Маями: Кога и къде да гледаме първата ни ракета
Първата ракета на България Григор Димитров ще направи втори опит да надвие белгиеца Рафаел Колиньон в първия кръг от Мастърса в Маями. Двубоят трябваше да се състои вчера, но срещата бе отложена заради проливния дъжд. Димитров ще търси реванш срущу Колиньон, след като загуби от него по-рано в един от любимите си турнири в Бризбън с 0:2 сета.


Гришо ще стартира участието си в турнира днес (19 март) на Централния корт, а мачът е трети в програмата на корта. Не се очаква двубоят да започне преди 20:00 часа българско време. Преди това ще могат да се наблюдават два женски двубоя, които започват в 17:00 часа българско време - Алисия Паркс срещу Синя Краус и Франческа Джоунс срещу легендата Винъс Уилямс.

В миналогодишното издание на турнира Григор Димитров достигна до полуфиналите, където беше елиминиран от Новак Джокович. Най-доброто постижение за българина на кортовете в Маями е достигането до финала през 2024, където загуби от Яник Синер в два сета.

Участието на Григор Димитров в Маями ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Мачът на Гришо срещу Рафаел Колиньон ще бъде предаван на живо по Max Sport 1. При евентуална победа българинът ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи в следващия кръг.

