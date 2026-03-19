Секс скандал с румънската песен на "Евровизия"
Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии.
Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни, пише HotNews.
Според критици, то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт.
В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".
„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментираха представители на ТеВеРе пред dpa, цитирана от БТА.
Още по темата:
- » Букмейкърите сринаха песента на Дара за "Евровизия" на 15-о място
- » „Bangaranga“ е песета, с която DARA ще представи България на Евровизия ВИДЕО
- » Дара ще представи България на "Евровизия 2026"
Секретно руско звено за убийства се провали заради Google Translate13:20 14.03.2026 | Свят
До 10 000 паунда за мигрант във Великобритания, ако напусне страната11:00 15.03.2026 | Свят
