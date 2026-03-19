Секс скандал с румънската песен на "Евровизия"

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии.

Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни, пише HotNews.

Според критици, то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт.

В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".



„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментираха представители на ТеВеРе пред dpa, цитирана от БТА.