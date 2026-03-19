  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +5 / +10
Варна: +6 / +9
Сандански: +9 / +11
Русе: +5 / +9
Добрич: +4 / +7
Видин: +6 / +10
Плевен: +5 / +9
Велико Търново: +3 / +8
Смолян: -1 / +3
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +3 / +7

Секс скандал с румънската песен на "Евровизия"

  • Сподели в:
  • Viber
Секс скандал с румънската песен на "Евровизия"
A A+ A++ A

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии.

Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни, пише HotNews.

Според критици, то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт.

В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".


„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментираха представители на ТеВеРе пред dpa, цитирана от БТА.

#"Евровизия"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?