ИТН: Имаме престъпна група от служебни министри
Последна декларация от името на ПГ на “Има такъв народ” прочете Тошко Йорданов от трибуната на Народното събрание.
“По време на редовното управление имаше стабилност и нормално развитие, каквито и грешки да имаше”, каза председателят на парламентарната група.
“След като беше свалено редовното правителство, не защото не си вършеше работата, а защото алчна групичка използва интернет за създаване на напълно измислени страхове, сега имаме една организирана престъпна група от служебни министри. С появата на служебния кабинет “Петрохан“ нещата се влошиха, защото цялото им внимание и всичките им усилия са насочени към уволняване на хора и назначаване на техни партийни кадри”, коментира Йорданов.
Народният представител се обърна към българските граждани и ги попита - “кога живеехте по-спокойно – миналата година или тази година, кога живеехте по-стабилно – преди Нова година или след Нова година, кога имахте спокойствие какво се случва с вас и с личния ви живот – миналата година или тази година“.
“Очакват ни едни от най-нечестните избори в България”, каза Йорданов и се обърна към ПП-ДБ с думите: “Вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин, защото ще има такъв народ“.
