МВР е знаело още на 3 февруари къде е кемперът на Калушев

МВР е получило данни за местонахождението на кемпера на Ивайло Калушев още на 3 февруари, но въпреки това не го откри.

Това пише врачанският сайт "Булнюз", който пръв съобщи и данни за аутопсиите на телата във Враца и за намирането на кемпера под връх Околчица.

По информация на медията полицията е получила от представителството на "Мерцедес" в България данни за издирвания кемпер още на 3 февруари, ден след откриването на трите тела на хижа "Петрохан".

От фирмата бързо установяват, че кемперът е спрян в планината над врачанското село Згориград. Един час по-късно тази информация е докладвана на МВР.

Кемперът обаче не е открит до 8 февруари, когато на него се натъква животновъд от Врачанско, отивайки в планината да провери лятна кошара.

В кемпера под връх Околчица бяха открити мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. По данни на разследването няма следи от външна намеса в смъртта им. Много от близките на загиналите не вярват в тази версия и търсят отговори. Според информация от аутопсията на Златков, която неговата майка публикува, той е загинал на 5 или 6 февруари.

След откриването на кемпера разследващите съобщиха, че сигнал от неговия Старлинк е бил засечен на 3 февруари. Претърсен е бил голям периметър, но безуспешно.

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

