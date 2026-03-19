От 3 лева на 3 евро: Двойно по-скъп паркинг на летище „Пловдив“

Гражданин, използвал паркинга на летище "Пловдив", сигнализира за нередности и разминавания при цените на услугата.

Мъжът разказа пред Plovdiv24.bg, че му се е наложило да пътува от летището, като преди няколко седмици е проверил престоя и преценил, че го устройва цената от 28 евро за 3 дни.

На 14.03 той пристигна на летището за полета си и установява, че цената се е увеличила на 45 евро за същото време.

"Проверих в скрийншотовете си и в интернет архива, от който съм извлякъл скрийншотове на цените на паркинга в последната година. Оказва се, че от записа през 12 май 2025 г. - цената е била 3 лева на час и 50 лева за 3 дни. През януари 2026 цената е актуализирана на 2 евро/3.91 лева на час и 28 евро /54.76 лева за 3 дни. Актуалната сегашна цена е 3 €/ 5,87 лева на час и 45 € / 88,01 лева за 3 дни.

На практика за по-малко от година цената се е удвоила, превалутирала се е евро/лев в курс около 1:1 в пълен разрез със закона за въвеждането на еврото. Вече съм подал сигнал и към НАП. Не че очаквам да ми върнат разликата, но е абсурдна каква спекулация се прави с това умряло летище с 1-2 полета на ден и после се чудим защо летището е за смях.", споделя той.

Гражданинът е решил да направи справка с цените на софийското летище. По думите му икономичният паркинг на терминал 2 е с 10 евро по-евтин, отколкото на пловдивското летище.

Мъжът определи ситуацията като пълен абсурд.

Все още няма официална позиция от страна на ръководството на летището.