През 2025 г. в България са поставени 18 495 дози HPV ваксини, от които 14 507 при момичета и 3 988 при момчета. Това съобщи в Националния пресклуб на БТА служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на пресконференция на Коалиция HPV, посветена на тригодишнината от създаването ѝ и на постигнатия напредък в борбата с човешкия папиломен вирус (HPV) и свързаните с него онкологични заболявания в България.

Министър Околийски увери, че Министерството на здравеопазването (МЗ) подпомага с всички сили процеса на ваксинация, като осигурява не само безплатната ваксина, а и чувствителна и добре структурирана информационна кампания. МЗ работи по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. Право на безплатна имунизация имат момичета на възраст от 10 до 17 г. и момчета от 10 до 13 години. Министърът подчерта, че е ваксинирал и двете си дъщери и призова родителите да последват примера му, защото това в бъдеще може да се окаже животоспасяващо.

Околийски изрази съжаление, че у нас ваксинационното покритие е много ниско, макар и да се наблюдава ръст в сравнение с предходни години. В Хърватия, Косово, Република Северна Македония и Албания нивата на ваксинационно покритие са между 60 и 75%, а Словения - 86%. През 2024 г. имунизационният обхват сред младите момичета срещу човешки папиломен вирус е 3-4 %, а през 2025 г. се увеличава двойно, каза министърът.

По данни на HPV коалицията високорисковите типове HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 и 52 са причина за около 90% от случаите на карцином на маточната шийка, 87% от случаите на анален карцином, 85% от случаите на карцином на орофаринкса и други онкологични заболявания".

Д-р Гергана Николова, Главен координатор на Коалиция HPV и член на Управителния съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), посочи, че личните лекари имат задачата да обяснят рисковете от това, че децата могат да останат незащитени, ако не поставят ваксината. Личните лекари се сблъскват със страховете на хората, с антиваксърските настроения и се опитват да се преборят с тези страхове като дават ясна и точно информация за важността от поставянето на ваксината. Важно е родителите да вземат решение, въоръжени с истинската информация, посочи тя.

Проф. Радка Аргирова, научен секретар на Коалиция HPV и председател на Българското дружество по медицинска вирусология, определи като голям успех наличието на национална програма за профилактика за HPV вируса, която обхваща и момчетата. Постепенно все повече хора осъзнават важността от поставянето на ваксини срещу HPV, въпреки че ефектът от тях е далечен и не може да се усети тук и сега.

Труден е проблемът с обяснението на родителите за риска от развитие на тежки болести при техните деца, особено когато те са здрави сега, обясни предизвикателствата, пред които са изправени педиатрите по отношение на HPV ваксината доц. д-р Йорданка Узунова, секретар на Българската педиатрична асоциация. Децата трябва да се ваксинират сега, за да може да не боледуват като възрастни, заяви Узунова и призова родителите да се доверят на специалистите и да не слушат антиваксърите.