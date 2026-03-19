Единна електронна система и единен билет: Цифровизация на обществения транспорт по ПВУ

Единна национална електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт, както и въвеждането на единен превозен документ, одобри на второ четене Народното събрание.

Промените в Закона за обществения транспорт включват и пълна цифровизация на транспортния сектор като част от заложеното в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В законодателството се въвежда Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място.

Системата

Ще се създаде единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Заявката е тя да работи по европейските стандарти и ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.

Чрез интелигентна система държавата и общините ще разполагат с информация в реално време за движението на транспорта, ще управляват схемата, ще следят изпълнението на договорите и ще изчисляват справедливо субсидии и компенсации. Всички институции, които сключват договори за обществен транспорт, ще имат задължението да подават данни към системата в срок до 7 дни, обясняват вносителите от Министерския съвет (МС).

Билетът

Единният превозен документ е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да закупят с една трансакция билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт.

Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори, като ще използва модерни стандарти и интерфейси за валидиране, проверка и разпределение на приходите. Всеки билет ще се издава в електронна форма и ще улеснява пътуването „от врата до врата“, премахвайки нуждата от множество отделни билети.

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов отбеляза, че неговият законопроект за отпадането на т.нар. "риболовни билети" е било отхвърлено от пленарната зала. По думите му е получавал множество оплаквания от рибари за това задължение и премахването му е можело да бъде полезна работа, която парламентът да свърши:

Как ще се разпределят приходите между превозвачите

Заедно с единния билет законът въвежда и механизъм за справедливо разпределение на приходите между превозвачите – т.нар. клирингова система. Тя ще обработва данните от продажбата на билетите и автоматично ще изчислява дела на всеки оператор – железопътен, автобусен, въздушен или воден. Така се гарантират прозрачност, точност и доверие между превозвачите, а услугата е устойчиво финансирана.

Въвеждат се механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.