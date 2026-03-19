Новият главен секретар на МВР: Няма седми човек, намесен по казуса 'Петрохан-Околчица'
Няма седми човек, намесен в случая със загиналите в хижа "Петрохан" и под връх Околчица - това категорично мнение изрази навият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в първото си интервю на поста пред Нова тв.
Същото твърди и прокуратурата, въпреки разпространени записи и съмнения в обществото.
Кандев бе изключително пестелив на факти докъде е стигнало разследването. Само каза, че "всички, които са работили или работят по случая от ГДБОП и всички областни дирекции на МВР, са извършили огромен обем от работа".
На въпрос дали са необходими още експертизи и дали има неизяснени факти по случая, Кандев отговори, че "огромният обем от работа е затворен между двете корици на делото, което се намира в Окръжна прокуратура-София".
"Моля всички въпроси, които имаме, включително и гражданите, да бъдат отправяни към прокуратурата, защото единственият орган, който е компетентен по закон да дава информация, е прокуратурата и наблюдаващият прокурор", посочи той.
Уволнени от МВР заради смъртта на шестимата в хижа "Петрохан" и в кемпера под връх Околчица няма, бе категоричен Георги Кандев.
"Никой - нито от разследващите полицаи, нито от оперативните работници, работещи по случая "Петрохан", не е уволняван, не е преместван и не е наказван", заяви той.
