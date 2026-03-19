Природният газ поскъпна с 30% в Европа

Ескалацията на военния конфликт в Близкия изток предизвика сериозно сътресение на световните енергийни пазари, след като размяната на удари между Израел и Иран засегна ключова инфраструктура в региона.

Цената на природния газ в Европа скочи с близо 30 процента, достигайки нива от около 69.50 евро за мегаватчас. Успоредно с това петролът от сорта Брент поскъпна с 4 процента, преминавайки границата от 110 долара за барел. Поводът за пазарната паника е директната размяна на атаки срещу газови и петролни съоръжения в Персийския залив.

Удари по енергийното сърце на Иран

Израелските военновъздушни сили нанесоха серия от удари по ирански газови съоръжения в южната част на страната. Основна мишена стана газовото меганаходище "Южен Парс". Разположеното в Персийския залив съоръжение се експлоатира съвместно от Иран и Катар и осигурява около 70 процента от необходимите на Ислямската република количества природен газ.

Отговорът на Техеран не закъсня. Иранските въоръжени сили атакуваха катарската газова рафинерия "Рас Лафан", където избухна голям пожар, който впоследствие беше потушен. Според властите в Доха са прехванати още четири балистични ракети.

"Това е предупреждение към отговорните за нападенията срещу иранската петролна и енергийна инфраструктура - ще подпалим и изпепелим вашите петролни и газови хранилища при първа възможност", заяви Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили, цитиран от местни медии.

Заплахата на Вашингтон

Съединените щати реагираха остро на ескалацията. Президентът на САЩ категорично отрече Вашингтон да е координирал предварително удара по иранската инфраструктура и предупреди Техеран да прекрати атаките.

Доналд Тръмп: "Не знаехме нищо за това нападение, а Катар не е замесен под каквато и да е форма. За съжаление Иран или не знае, или не се интересува и напълно неоправдано атакува катарско съоръжение за втечнен газ. Израел няма да извършва повече нападения по изключително важния и ценен "Южен Парс". Но ако Иран не прояви мъдрост и продължи да напада невинни - в случая Катар, с или без съгласието на Израел ще взривим цялото газохранилище "Южен Парс"."

Разширяване на конфликта

Освен Катар, Иран изстреля ракети и срещу Кувейт и Саудитска Арабия. В кралството се наложи затварянето на единственото пристанище за износ на петрол в момента, като поражения са нанесени и на петролна рафинерия. От иранската революционна гвардия издадоха предупреждение за евакуация на петролни обекти в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар.

"Това е ясен сигнал, че Иран не вярва в дипломацията. Опитва се да оказва натиск върху съседите си. Нека бъде ясно - този подход няма да проработи. Запазваме си правото да предприемем съответните военни действия", заяви Файсал бин Фархан ал Сауд, външен министър на Саудитска Арабия.