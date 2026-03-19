Орбан: Русия трябва да е част от европейските системи за сигурност и енергетика

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Русия трябва да остане интегрирана в европейските системи за сигурност, енергетика и търговия, въпреки военните си действия в Украйна. В интервю за GB News Орбан подчерта, че макар Русия да е извършила агресия от гледна точка на международното право, това не би трябвало да пречи на Европейския съюз да възстанови отношенията с Москва в бъдеще.

Орбан предложи Европа да възстанови предишното сътрудничество или да създаде нова рамка за сигурност и енергетика, която да включва Русия. Той каза: „Защо да не създадем нова енергийна система за Европа, включваща източниците от Русия и т.н. Войната е война, тя трябва да приключи, а след това можем да се върнем към старата хармония, или ако не се съгласите, да създадем нова система за сигурност и търговия заедно с Русия.“

В последните си политически действия Унгария призова ЕС да спре митата и допълнителните такси върху вноса на торове от Русия и Беларус, като се позова на напрежението в Близкия изток. Орбан също така свърза покачването на цените на петрола в Европа с конфликта в Украйна и призова за премахване на санкциите върху руските енергийни ресурси. В същото време Върховният представител на ЕС за външна политика и политика по сигурността Кая Калас отбеляза, че сред страните членки има малък интерес към преговори за нови енергийни споразумения с Русия.