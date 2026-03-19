Рецепта за протеинова тортила с пиле за обяд
Ако търсиш балансиран, засищащ и богат на протеин обяд, протеиновата тортила с пиле е отличен избор. Тя съчетава крехко месо, свежи зеленчуци и полезни мазнини, като същевременно е лесна за приготвяне и подходяща за активен начин на живот.
Необходими продукти (за 2 порции):
2 пълнозърнести или протеинови тортили
200 г пилешко филе
1 супена лъжица зехтин
1/2 чаена лъжичка червен пипер
1/2 чаена лъжичка чесън на прах
Сол и черен пипер на вкус
1 малка краставица
1 домат
Шепа свежа салата (айсберг или рукола)
2 супени лъжици кисело мляко или протеинов сос
По желание: авокадо или настъргано сирене с ниско съдържание на мазнини
Начин на приготвяне:
Подготовка на пилето:
Нарежи пилешкото филе на тънки ивици. Овкуси го със сол, черен пипер, червен пипер и чесън на прах.
Готвене:
Загрей зехтина в тиган на средна температура и запържи пилето за около 6–8 минути, докато стане златисто и добре сготвено.
Подготовка на зеленчуците:
Нарежи домата и краставицата на тънки резени, а салатата накъсай на парчета.
Сглобяване на тортилата:
Затопли леко тортилите в сух тиган или микровълнова. Намажи ги с кисело мляко или сос, добави пилето и зеленчуците.
Финален щрих:
По желание добави резени авокадо или малко настъргано сирене за допълнителен вкус и хранителна стойност. Завий тортилата и сервирай.
Хранителни ползи:
Тази рецепта е богата на висококачествен протеин от пилешкото месо, който подпомага мускулния растеж и възстановяване. Зеленчуците осигуряват фибри, витамини и минерали, а пълнозърнестата тортила допринася за по-добра ситост и стабилни нива на енергия.
Съвети:
Можеш да замениш пилето с пуешко или растителен протеин за разнообразие.
Ако следиш калориите, използвай нискомаслен сос.
За по-пикантен вкус добави люта чушка или чили сос.
Протеиновата тортила с пиле е идеален избор за обяд – бърза, вкусна и полезна, подходяща както за вкъщи, така и за храна за офиса.
