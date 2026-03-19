Рецепта за протеинова тортила с пиле за обяд

Ако търсиш балансиран, засищащ и богат на протеин обяд, протеиновата тортила с пиле е отличен избор. Тя съчетава крехко месо, свежи зеленчуци и полезни мазнини, като същевременно е лесна за приготвяне и подходяща за активен начин на живот.

Необходими продукти (за 2 порции):

2 пълнозърнести или протеинови тортили

200 г пилешко филе

1 супена лъжица зехтин

1/2 чаена лъжичка червен пипер

1/2 чаена лъжичка чесън на прах

Сол и черен пипер на вкус

1 малка краставица

1 домат

Шепа свежа салата (айсберг или рукола)

2 супени лъжици кисело мляко или протеинов сос

По желание: авокадо или настъргано сирене с ниско съдържание на мазнини

Начин на приготвяне:

Подготовка на пилето:

Нарежи пилешкото филе на тънки ивици. Овкуси го със сол, черен пипер, червен пипер и чесън на прах.

Готвене:

Загрей зехтина в тиган на средна температура и запържи пилето за около 6–8 минути, докато стане златисто и добре сготвено.

Подготовка на зеленчуците:

Нарежи домата и краставицата на тънки резени, а салатата накъсай на парчета.

Сглобяване на тортилата:

Затопли леко тортилите в сух тиган или микровълнова. Намажи ги с кисело мляко или сос, добави пилето и зеленчуците.

Финален щрих:

По желание добави резени авокадо или малко настъргано сирене за допълнителен вкус и хранителна стойност. Завий тортилата и сервирай.

Хранителни ползи:

Тази рецепта е богата на висококачествен протеин от пилешкото месо, който подпомага мускулния растеж и възстановяване. Зеленчуците осигуряват фибри, витамини и минерали, а пълнозърнестата тортила допринася за по-добра ситост и стабилни нива на енергия.

Съвети:

Можеш да замениш пилето с пуешко или растителен протеин за разнообразие.

Ако следиш калориите, използвай нискомаслен сос.

За по-пикантен вкус добави люта чушка или чили сос.

Протеиновата тортила с пиле е идеален избор за обяд – бърза, вкусна и полезна, подходяща както за вкъщи, така и за храна за офиса.