Майката на Калушев отмени поклонението пред тялото му
Майката на Ивайло Калушев отмени поклонението пред тялото му. Стела Димитрова-Майсторова е закрила профила си във фейсбук и от нейно име споделя Румен Леонидов, пише 24 часа.
Днес той е споделил снимка на бележка, на която пише: Скъпи сине, Ивик. В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си. Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.
Погребението му трябваше да се състои в неделя, но от съобщението става ясно, че се отменя за неопределен период от време.
