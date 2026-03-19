Първа истинска целувка в "Ергенът" 5

Първата целувка в петия сезон на предаването "Ергенът" вече е факт и тя е между най-младия мъж - Марин, и една от фаворитките му - Михаела. Играта на тема "холивудска целувка" им даде възможност да се сближат още повече, а искрените намерения един към друг определено си проличаха. Изглежда, че двамата се разбират само с един поглед - без актьорска игра, без фалшиви изказвания.

"Не искам да играя. Искам каквото трябва да се случи, да се случи естествено и двамата да направим точно това, което желаем", заяви категорично участничката на Марин.

Именно така, по съвсем естествен и непринуден начин, страстта пламна и Марин я целуна.

По-късно двамата отново имаха момент насаме, а емоциите отново доведоха до целувки.

Задръжките падат

Сега обаче възниква и въпросът какво ще се случи с Алия, към която Марин по-рано също показа симпатиите си и с която имаше доста лични мигове. Като джентълмен той прояви уважение към нея и призна, че няма да се поддава на емоциите - защото няма да си позволи да целува две жени едновременно. Той бе откровен пред Алия.

Отношенията между момичетата в имението стават все по-напрегнати. Всички си задават въпроса как се чувства Алия, след като Марин я отхвърли - макар и по много деликатен и кавалерски начин. Много от тях смятат, че Алия преувеличава отношенията си с къдравия красавец и не е напълно искрена нито с него, нито с тях, когато им разказва за срещите.

По всичко си личи, че съвсем скоро маските ще бъдат свалени и задръжки в шоуто няма да има.