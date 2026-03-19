Иран удари катарския газов хъб, световните пазари в шок

Иран рязко ескалира отговора си в Залива в четвъртък, като изстреля ракети срещу ключова енергийна инфраструктура в съседни държави, след като собствените му газови съоръжения бяха ударени вчера. Катарските власти потвърдиха, че балистични ракети са поразили Индустриалния град Рас Лафан, основният газов хъб на страната, предизвиквайки големи пожари и сериозни щети на инсталациите за втечнен природен газ. QatarEnergy съобщи, че няколко LNG съоръжения са били ударени в две отделни вълни, като вторият удар в ранните часове на четвъртък е предизвикал „значителни пожари“. Незабавно са били изпратени аварийни екипи, а макар щетите да са описани като значителни, няма съобщения за жертви. Гражданската защита по-късно съобщи, че всички пожари са овладяни, като охлаждащите операции на обекта продължават.

Атаките следват по-ранния удар по иранското газово находище Южен Парс, част от най-големия известен газов резерв в света, за който Техеран обвинява Израел. В отговор иранските власти издадоха директни предупреждения, че всяка нова атака срещу енергийния им сектор ще предизвика продължаващи удари по енергийната инфраструктура на Израел и регионалните му партньори. Революционната гвардия заяви, че такива операции няма да спрат, докато противниковите енергийни системи не бъдат „напълно унищожени“, което сигнализира за разширяване на фокуса върху критични икономически цели в целия регион.

САЩ реагираха с остро предупреждение. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отговори решително, ако Иран отново атакува Катар, заплашвайки да унищожи находището Южен Парс с огромна сила. Той подчерта, че по-ранният удар по иранското съоръжение е извършен от Израел без участието на САЩ или Катар, като също така посочи, че бъдеща ескалация може да доведе до директно американско действие, с или без подкрепа от съюзници.

Развитието на ситуацията предизвика силни реакции на световните енергийни пазари. Цената на суровия нефт "Брент" скочи с над 5 процента до над 112 долара за барел, а американският суров нефт също отбеляза ръст. В Европа цените на референтния газ се повишиха рязко, с до 35 процента, поради опасения от прекъсване на доставките, свързани с ударите по LNG инфраструктурата на Катар, критичен доставчик за световните пазари.

Регионалното напрежение също се засили. Саудитска Арабия сигнализира, че може да обмисли военни действия в отговор на многократните ирански удари, предупреждавайки, че тактиките на натиск няма да успеят и могат да провокират по-силен отговор. В същото време френският президент Еманюел Макрон призова за незабавно спиране на атаките срещу гражданска инфраструктура, особено енергийни и водни съоръжения, като призова за сдържаност след консултации с лидерите във Вашингтон и Доха.

Ескалацията се случва на фона на почти три седмици война, през които Израел е насочил удари срещу високопоставени ирански фигури, включително шефа на разузнаването Есмейл Хатиб, докато продължава да нанася удари в Ливан. Техеран отговаря с ракетни и дронови удари в целия регион. Разширеният фокус върху енергийната инфраструктура вече повдига опасения за по-широка икономическа и сигурностна криза, тъй като и двете страни изглеждат все по-готови да поразяват стратегически активи извън традиционните военни цели.