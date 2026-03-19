Компенсации за горива от 20 евро: Кога идват и кой решава

Настъпват вече условия, при които да се активира мярката заради високите цени на горивата. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, отговаряйки на въпрос кога ще бъдат задействани приетите от кабинета в сряда компенсации от 20 евро за физически лица заради повишени цени на масовите горива.

"Министерството на финансите решава. По начина, по който е структурирана мярката би трябвало скоро да бъде активирана", обясни служебният енергиен министър. В момента средните цени на дребно за бензин са 1.53 евро.

Министър Трайков коментира и проблемите, свързани с инфлацията в контекста на по-скъпите горива.

"Инфлацията е сериозен риск винаги, когато се повишават цените на горивата, така че всички мерки на разположение и на правителството, и на регулаторните органи трябва да бъдат предприети. Те се състоят основно в стриктен контрол, в даване на знак към пазара, че са под внимателно наблюдение и контрол и да не се използва моментът да се лови риба в мътна вода”, каза той.

На въпрос освен отпадането на тол таксата с какво друго може да бъде подкрепен бизнеса, Трайчо Трайков отговори: "Не мога да коментирам други ресори. Знам, че в рамките на работната група на правителството всички теми са сложени на масата”.