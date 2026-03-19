НАП масово внедрява български изкуствен интелект

Националната агенция за приходите (НАП) започва масово интегриране на система с изкуствен интелект във всички свои структури. Проектът е базиран на българския езиков модел BgGPT, създаден от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към столичния университет „Св. Климент Охридски“.

Край на пилотната фаза

След успешното преминаване на тестовия период, иновацията преминава във фаза на реална експлоатация. В обхвата на новата система са включени както Централното управление на НАП, така и всички седем териториални дирекции в страната. Целта на технологичното обновление е да се оптимизира работата на инспекторите и да се ускори процесът по обслужване на граждани и фирми.

Бързи справки в законодателството

Интегрираният изкуствен интелект дава възможност на служителите да извършват бързи и специфични търсения в огромния масив от данни на агенцията. Платформата е обучена с актуални нормативни и вътрешноадминистративни документи, което улеснява решаването на конкретни казуси в сложната и динамична среда на данъчното и осигурителното законодателство.

"Способностите на системата се обогатяват и подобряват в реално време", съобщават от приходната агенция.

Технологична независимост

Внедряването на системата е част от стратегията на INSAIT за осигуряване на технологичен суверенитет на българската държава в сферата на изкуствения интелект. Използваният модел оперира изцяло с отворен код, което го прави изключително подходящ за публичната администрация, където сигурността на данните и точното разбиране на българската правна рамка са критични фактори. НАП е първата държавна институция у нас, която въвежда подобна технология в такъв мащаб.