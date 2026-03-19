Коя е най-щастливата страна в света през 2026 г.

За девета поредна година Финландия беше обявена за най-щастливата страна в света. Публикуваният днес Световен доклад за щастието през 2026 г. отбеляза значителен спад в благосъстоянието на младите хора в редица англоговорящи държави, особено при момичетата. Авторите свързват този факт с интензивното ползване на социалните медии.

Докладът, публикуван в навечерието на Международния ден на щастието на ООН, показва още, че другите скандинавски страни също се представят силно, докато нациите, засегнати от война и нестабилност, остават в дъното на таблицата.

Резултатите сочат рязко влошаване на удовлетвореността от живота сред хората под 25 години в страни като САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Данните от проучването на Gallup World Poll показват, че оценките за живота в тези държави са спаднали с почти един пункт по скала от 0 до 10 през последното десетилетие, въпреки че средната стойност за младите хора в световен мащаб е нараснала.

Данните се основават на множество проучвания и изследвания, включително международни оценки на поведението и психичното здраве на подрастващите. Едно мащабно проучване сред 15-годишни в близо 50 държави установи, че интензивната употреба на социални медии е свързана със значително по-ниско благосъстояние. Въпреки това, докладът подчертава, че резултатите варират значително в зависимост от платформата, начина на употреба и индивидуални характеристики като пол и социално-икономически произход. Тези констатации идват в момент, когато много правителства обмислят по-строги мерки за защита на децата в интернет.