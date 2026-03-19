Държавата вдигна двойно билета за риболов

Годишният билет за любителски риболов вече струва 25,56 евро, което се равнява на точно 50 лева. Това представлява 100-процентово увеличение спрямо досегашната цена от 25 лева, която се запази непроменена в продължение на две десетилетия.

Оправданието на институциите

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) аргументират драстичния скок с натрупаната инфлация през годините и нуждите на сектора за по-добро управление.

"Таксата не беше променяна от 2006 година. Нямаше как да остане същата", обясни Божан Божанов, цитиран от телевизия bTV.

Институцията се опитва да смекчи новината за по-високите такси с обещания, че събраните допълнителни средства ще бъдат инвестирани обратно. Според официалната позиция, парите ще послужат за затягане на контрола при изпълнение на различни европейски програми, свързани с водите.

Повече пари за зарибяване

Освен за административни нужди, от ИАРА твърдят, че част от новите финансови постъпления ще бъдат целево пренасочени към регулярното зарибяване на българските водоеми. Въпреки тези уверения обаче, любителите риболовци вече трябва да отделят двойно по-голяма сума, за да практикуват хобито си законно.