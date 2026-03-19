Мирослав Боршош: Управлението свали ГЕРБ на второ място

Бившият министър на туризма и настоящ кандидат за депутат Мирослав Боршош призна, че управлението на страната през последната година е нанесло електорални щети на ГЕРБ. В сутрешния блок на националната телевизия той коментира актуалните социологически проучвания, които отреждат второ място на партията за предстоящите предсрочни парламентарни избори през април.

Цената на властта

Боршош определи отстъплението от първата политическа позиция като очаквана последица от поетата отговорност в кабинета "Желязков". По думите му формацията е била наясно с негативите, но е избрала да понесе партийни щети, вместо държавата да продължи без ясна посока.

Мирослав Боршош посочи в ефира на БНТ: "В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея". Той категорично отхвърли тезата, че ГЕРБ преминава в дефанзивен режим, като определи поведението на партията като принципно и предвидимо, дистанцирано от крайния популизъм.

Стабилизацията през 2025 година

Кандидат-депутатът защити постигнатото по време на редовното правителство, определяйки отминалата 2025 година като ключова за стабилизирането на България. Според него страната е излязла от периода на безвремие и е започнала икономически растеж. Той подчерта, че липсата на знакови кметове начело на листите се дължи на огромното напрежение върху местната власт в края на миналата година. В тази връзка припомни гласуваните в сряда промени в държавния бюджет, с които парламентарната група е подкрепила финансово общините.

Сянката на "Магнитски" и вътрешните процеси

Извън официално разпространените партийни акценти от разговора, в ефира на телевизията Боршош се сблъска и с неудобни въпроси относно присъствието на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Владислав Горанов като водач на листа. Бившият министър се дистанцира от процеса по редене на листите, но защити Горанов като експерт с ключова роля за пътя на България към еврозоната.

Що се отнася до вътрешните процеси, той коментира с ирония липсата на бившия втори човек в партията: "Мисля, че Цветан Цветанов не липсва на никого в ГЕРБ, особено на тази част, която сериозно работи".