МВР откри денонощна линия за сигнали за изборни нарушения

В Министерството на вътрешните работи е открита денонощна телефонна линия за приемане на сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, съобщиха от полицията.

От 19 март до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.р

През същия период в ОДМВР-София ще функционира денонощна телефонна линия 02/982-50-93 и e-mail: odmvr-sofia@mvr.bg за приемане на сигнали.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

#избори

Още по темата:

