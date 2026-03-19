Горивата поскъпнаха с над 20% само за няколко дни

Горивата по родните бензиностанции поскъпнаха с над 20 процента в рамките на по-малко от две седмици. Рязкото увеличение е пряко следствие от войната в Близкия изток и ескалиращото напрежение между Израел и Иран. Ситуацията вече създава сериозни логистични проблеми в страната, като най-засегната е Северна България, съобщи Николай Николов, цитиран от NOVA.

Проблеми с доставките в Русе

Според председателя на Сдружението на малките търговци на горива ценовият натиск е съпроводен от реални затруднения в логистичната верига, които вече удрят директно по ритъма на работа.

„В базата на „Лукойл“ в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции“, заяви Николай Николов.

Паника и презапасяване на пазара

Напрежението бързо променя поведението на потребителите. Търговците отчитат ясно изразена тенденция към презапасяване, предимно сред клиентите с по-високи доходи, докато останалите ограничават потреблението си.

„Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден“, обясни Николай Николов.

Опасност от верижна инфлация

Експертът предупреди, че евентуалните държавни компенсации биха подпомогнали единствено най-уязвимите слоеве от населението, но няма да предотвратят глобалния инфлационен ефект. Високите цени на колонките неминуемо ще доведат до верижно поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки у нас.

„Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи“, заключи Николай Николов.