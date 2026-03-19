„Тренд“: Всеки четвърти българин е отложил изследване, защото „не му е по джоба“

Един от четирима българи през последната година у нас е отложил изследване, защото не му е по джоба. Данните са от проучване на социолозите от „Тренд“ по поръчка на Лекарския съюз, предава NOVA. Сред заключенията е и това - системата е силно недофинансирана.

Доплащаме все повече, за да сме здрави, а усещането, че пакетът от услуги, които Здравната каса финансира, не отговаря на реалните нужди на пациентите, се засилва. Това показват данните от представителното допитване до над 1000 души. И през последната година всеки втори е доплащал за здравни услуги, без да се има предвид потребителската такса при личния лекар.

И тъй като това перо все повече натежава на семейния бюджет, пациентите настояват: Здравната каса да осигури по-добър достъп до скъпи образни изследвания, посещения при зъболекар и дори за профилактика, която у нас продължава да е сред най-пренебрегваните.

Село Ресен е от тези, които разполагат с лекар, но той обгрижва жителите и на още няколко села. „Нямаме право да назначаваме високоспециализирани дейности. Не е евтино - нито магнитният резонанс, нито скенерът. Освен това единствените туморни маркери, които имаме право да пускаме като изследвания са на мъже над 50 години, туморните маркери за рак на простатата - всички останали касата не ги поема, пациентите си ги заплащат, а те са също скъпи”, коментира д-р Валентин Дишлев, който е личен лекар в село Ресен.

А според данните на „Тренд“, освен изброените скъпи изследвания, пациентите в цялата страна настояват Здравната каса да покрива и повече услуги при зъболекаря, например.

„Това е едно признание от обществото, макар и косвено, колко недофинансирана е българската система на здравеопазване”, смята председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

За Здравната каса проблемът е финансов. „Каквото искат хората, ние ще трябва да го осигурим. Ако беше приет държавният бюджет, ние доста неща бяхме договорили - за включване на нови дейности, но това не може да стартира заради липса на пари в момента”, коментира управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски.

А освен искания, пациентите поставиха и оценка - на лекарите по-висока, а на институциите - по-ниска.

Междувременно лекари и политици, участвали в дискусия „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“ в София, обсъдиха проблеми в здравеопазването. Дискусията бе организирана от Българския лекарски съюз (БЛС). Участниците във форума бяха поздравени от президента Илияна Йотова и от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

В дискусията участваха проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) , заместник-председател на парламента и председател на парламентарната комисия по здравеопазване, д-р Александър Симидчиев ("Продължаваме промяната - Демократична България") и Илиян Йончев („БСП-Обединена левица"), лекари, директори на болници, представители на фармацевтичната индустрия. На форума са били поканени представители на политически формации, които според последните социологически данни е вероятно да имат представителство в следващото Народно събрание.

В рамките на дискусията Димитър Ганев, директор на „Тренд“, представи данни от проучването „Нагласи към системата на здравеопазването в България“, извършено по поръчка на БЛС. Проучването е извършено чрез 1003 ефективни интервюта с пълнолетни респонденти чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“, в периода 3-10 февруари 2026 г.

Лекари настояха по време на дискусията да бъдат повишени цените за дейности, заплащани от здравната каса. Управителят на Касата доц. Петко Стефановски припомни, че заради липса на бюджет, договорените с лекарския и със зъболекарския съюз новости не могат да се осъществят.

В заключение председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов изрази надежда, че днешната дискусия ще бъде стъпка към по-ясни решения и по-добро бъдеще за здравната система.