Бургас: +7 / +8
Пловдив: +5 / +9
Варна: +6 / +10
Сандански: +9 / +12
Русе: +5 / +9
Добрич: +4 / +8
Видин: +6 / +10
Плевен: +5 / +9
Велико Търново: +3 / +8
Смолян: -1 / +4
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +3 / +8

Кой празнува имен ден на 19 март?

На 19 март православната църква почита Св. мъченици Хрисант и Дария. Хрисант бил син на царедвореца Полемий от Александрия. Той учил в различни светски школи, а учители му били най-образованите мислители от това време. Но мъдростта на света го правела тъжен, тъй като не можела да му даде отговор на въпроса какво е истина.

Той прочел Евангелието и Книгата на Апостолските деяния и бил просветен от Истината - Христос. Намерил свещеник, който го посветил във вярата и го кръстил. Това не се харесало на баща му и затова се опитал да стори всичко възможно, за да го откаже от християнството. Полемий оженил Хрисант за Дария, която била езичница. Хрисант успял да поучи и тя приела неговата вяра. Двамата заживели заедно като брат и сестра, а след смъртта на Полемий изповядвали християнството свободно. Хрисант и Дария били измъчвани заради вярата си по времето на император Нумериан. Но и самият мъчител Клавдий видял търпението на двамата мъченици и чудесата, които правили, и приел Христовата вяра.

Дария и Хрисант били убити с камъни, а на мястото, където били погребани, е построена църква. Името Дария е персийско и означава "победител". Името Найден значи "намерен" и така наричали момчетата, които са били подхвърляни пред прага.

Имен ден имат хората с имена Дария, Дарин, Дарина, Найда и Найден.

