Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание

Днес е последният работен ден на Народното събрание преди официалния старт на предизборната кампания. В рамките на пленарното заседание депутатите ще обсъдят на първо гласуване ключови промени в Закона за железопътния транспорт, както и нови срокове за юридическите лица с нестопанска цел, съобщават от БТА.

Нови правила за железопътния транспорт

Внесените от Министерския съвет промени предвиждат Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да стане единствен регистриращ орган в сектора. Досегашният текст, който задължаваше агенцията да води Национален регистър на превозните средства, отпада.

След окончателното приемане на законопроекта, институцията ще отговаря изключително за Регистъра на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и за пускане на пазара на превозни средства, опериращи върху железопътната инфраструктура на България.

Последен шанс за неправителствените организации

В дневния ред е включено и допълнение към Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То предвижда окончателен гратисен период за пререгистрация на сдруженията и фондациите до 31 декември 2026 година. Целта е процесът да приключи напълно в единния електронен регистър към Агенцията по вписванията.

Организациите, които не спазят този срок, ще се смятат за автоматично прекратили дейността си от 1 януари 2027 година, като това обстоятелство ще се отбелязва директно в регистър БУЛСТАТ. След тази дата ще започват служебни процедури по ликвидация.

Финансови приоритети и международни конвенции

Председателят на парламента потвърди, че фокусът до последно остава върху финансовата стабилност на държавата.

„Удължителният закон за бюджета и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с четвъртото и петото плащане, са приоритети за парламента“, заяви Рая Назарян, цитирана от БТА.

Програмата на депутатите включва още промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, както и приемане на Конвенция № 191 относно безопасната и здравословна работна среда.