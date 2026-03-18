Проф. Минчев: Асен Василев не допусна Божанков в листите, защото ни се води, ни се кара

Листите са очаквани, чудеса не могат да се случат. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев във връзка с обявяването на листите, с които партиите и коалициите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

С най-голямо нетърпение бяха чакани листите на новата партия на Румен Радев, където новината е, че в четири райони листите ще бъдат водени от водещи български спортисти, очевидно с цел да предизвикат интерес към тази пария. Във всички останали райони листите се водят от хора, които са водещи в своите области на дейност.Това е естествен резултат от селекцията, заяви проф. Минчев.

Процесът на редене на листите е много конкурентен, дори в определяните като лидерски партии. "Продължаваме промяната-Демократична България" доскоро беше изключение, но покрай сагата с недопускането на Явор Божанков в листите се видя, че Асен Василев вече се изживява като лидер на лидерска партия и лидерска коалиция. От една страна имаме доминация на лидерски партии и коалиции, а от друга страна имаме лобиране кой да попадне в листите, посочи политическият анализатор.

Трудно ми е да преценя какви са аргументите на Асен Василев, би могло да бъде и някаква лична антипатия, но най-вероятно има и други аргументи. Божанков беше човекът, който не допусна избора на кандидата на "Има такъв народ " за председател на парламента. Той беше човекът, който е допусна съдействие межди "Продължаваме промяната-Демократична България" и "Възраждане " за избор на председател на парламента. След изборите може да има много ситуации, в които представители на "Продължаваме промяната-Демократична България" могат да вземат решения за нестандартни ситуационни мнозинства и Явор Божанков, като човек, който, по българската поговорка, ни се води, ни се кара, не е подходящ да се окаже член на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" в такива ситуации, добави проф. Огнян Минчев.

Той коментира и очакванията бившият президент и настоящ лидер на "Прогресивна България" Румен Радев да стане премиер след изборите.

За да бъде Румен Радев следващият премиер, би следвало да очаквам на тези избори да получи гласовете, необходими поне за 90-100 депутати. Към днешна дата нямам сигурност, че това ще се случи. Но дори тази хипотеза да е реалистична, той трябва да тръгне на коалиционен компромис с някоя от другите формации, посочи проф. Минчев.

Ако той подходи към "Продължаваме промяната-Демократична България" като коалиционни партньори, той ще трябва да постигне с тях някакво договаряне за геополитическите измерения на българската позиция в света, където между него и лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България" има много сериозни разногласия Външната политика, енергетиката и всички решения, свързани с Русия ще бъдат препъникамък. Ако се обърне към Бойко Борисов и ГЕРБ, ще трябва да остави на заден план всички обещания, свързани с антикорупционната политика, което ще ерозира подкрепата към него.

Затова ми се струва, че ако Радев постигне един умерен резултат - нито много нисък, нито много висок, ще имаме трудност да сформираме редовно правителство в България. Не изключвам варианта служебно правителство да управлява до есента, докато Румен Радев и "Продължаваме промяната-Демократична България" бъдат обединени в парламента за промени в правосъдието, в системата на сигурността, където в последните години имеме инфилтрация на хора на Делян Пеевски и ГЕРБ. При този вариант смяната на тези хора с отдавна изтекъл мандат може да бъде приоритет, а вече към септември, когато ГЕРБ е изгубил позиции в администрацията, да бъде много по-послушен в сфомирането на правителство, в което да подкрепя Радев.



