Томислав Дончев: Служебното правителство е ярко политизирано

Полагаме всички усилия да бъде получена за всички закони от които зависят средствата по ПВУ. За съжаление в този парламент вече няма мнозинство, много трудно осигуряваме подкрепа за текстовете. Нашите гласове не са достатъчни. Това заяви Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По-алтернативния сценарий е да се търси мнозинство в новия парламент. Това не означава загуба на средства, а забавяне на средствата за трето плащане, уточни той.

Той определи служебното правителство като ярко политизирано, каза той и уточни, че е пълен с откровени политически фигури, някои от тях са областни ярки координатори на определени политически сили.

Дончев изтъкна, че най-социално уязвимите ползват обществен транспорт, а не личен автомобил. Добра мярка би била намаляване на цената на билета. Големият проблем настъпва, когато цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара.

Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място, резултатът ще го определят избирателите, подчерта той, цитиран от новини.бг.