Кьовеши за Теодора Георгиева: Установено е неправомерно поведение в три направления

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа днес да запознае евродепутатите от комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол, с подробности по случая с българския европейски прокурор Теодора Георгиева заради неприключилите процедури. По думите ѝ заключението е било, че е установено неправомерно поведение в три направления от страна на Георгиева, предава БТА.

Кьовеши бе изслушана, за да представи доклада за дейността на Прокуратурата на ЕС през миналата година.

В отговор на въпроси тя посочи, че е била предприета дисциплинарна процедура срещу Георгиева. Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления, поясни Кьовеши.

Решихме да поискаме от ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата. Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши, каза тя.