Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иранската армия обяви, че ще атакува енергийна инфраструктура в страните от Персийския залив след като по-рано днес американско-израелски удар подпали ключови газови съоръжения в Иран, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Оперативното командване „Хатам ал-Анбия“ заяви, че ще „нанесе тежки удари по източника на агресията“ и ще разглежда като цели горивната, енергийната и газовата инфраструктура на държавите, от чиято територия са били извършени атаките.

Техеран обвинява страните от Залива, че са позволили на САЩ да използват тяхна територия за нанасяне на удари. Държавната телевизия на Иран публикува списък с „легитимни цели“, включващ нефтени и газови обекти в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, като посочи, че те „ще бъдат атакувани в следващите часове“.

Днес части от газовите съоръжения в специалната енергийна икономическа зона Южен Парс в Асалуйе бяха ударени подпалени. Доставките на газ от Иран за Ирак бяха напълно прекратени след ударите. Това е довело до отпадане на около 3100 мегавата електроенергия, което „със сигурност ще се отрази на електропреносната мрежа“ в Ирак.

Най-малко четири силни експлозии бяха чути днес в столицата на иракски Кюрдистан Ербил. Журналисти на АФП са видели дим над предградието на Ербил, където се намира американско консулство, а също летището, където са разположени войници от водената от САЩ международната антиджихадистка коалиция.

Цената на петрола сорт "Брент", който е референтен за Европа, се показва с над 5%, до близо 109 долара за барел, след заплахата от Иран.

