Сачева: Има политически сили, които са злонамерени и се възползват от омразата на хората

Всичко зависи от избирателите и на тези, които още не са решили за кого ще гласуват. Тези хора формират доста голяма група. Аз много бих се радвала, ако тази предизборна кампания бъде за резултати. Политиката не е Тик Ток. Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Ние подадохме оставка, защото имаше отказ да се изпълни молбата за 20 дни, в които да приемем бюджета. Ние оттеглихме бюджета, предложихме нов, който беше съгласуван със социалните партньори. Аз ви гарантирам, че ако днес се приема друг бюджет, то той няма да е по-различен от този който приехме. Има политически сили, които са злонамерени и се възползват от омразата на хората, обясни тя.

На въпрос дали има подаване на ръка от Бойко Борисов към Румен Радев. „В политиката кадрите не са в излишък. Непрекъснатите заявки за нови лица в политиката са помпане на въздух. Не трябва да търсим сближавания, ние имаме много ясна програма и послания към хората“, уточни Сачева.

Тя призна, че вероятно на партията им ѝ липсва контактът с хората и това трябва да се промени.

Целта на взаимодействието с която и да е политическа сила е да изпълняваме обещанията си и да движим България напред, подчерта Деница Сачева на въпрос за подкрепата от ДПС.

Тя попита ПП-ДБ как ще изпълнят обещанията си към избирателите, след като в НС няма партии, които искат да работят с тях, освен ГЕРБ. Те твърдят, че са за европейско бъдеще на България, в същото време техният принос за това е нищожен. Ние работим за онези граждани, които очакват действия тук и сега.

Който и да е главен прокурор, той отново ще се превърне в мишена на недоволство. Промени трябва да се правят с мнозинство. До този момент ГЕРБ е единствената партия, която е показала, че може да постига мнозинства, за да прокарва политики. Ние искаме да сме политици, не сме прокурори, следователи, разследващи журналисти, актьори. Всички въпроси, които нашите избиратели поставят пред нас, изискват политически отговор. Това, което трябва да се случи изисква политически отговори и минава през мнозинство, изтъкна Сачева.

По думите ѝ политическите експерименти в съдебната система са довели до влошаване на работата ѝ.