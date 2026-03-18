От 50 до 150 евро за глас на този вот: Полицейски акции и арести за търговия с гласове

В навечерието на предизборната кампания за вота на 19 април в страната се провеждат полицейски операции и арести за търговия с гласове.

При акции във Варна и Хасково са задържани хора със списъци с имена и големи суми пари.

Цената на гласа за тези избори варира от 50 до 150 евро, казват източници на bTV. А в схемите са въвлечени и пастори.

Жандармерия и полиция блокират ромския квартал „Република“ в Хасково тази сутрин в акция срещу дилърите на гласове. В махалата отричат някои изобщо да търгува с вота.

Продажбата става през лихвари, хазартни игри и магазини, разкриват източниците ни. Но не само.

13 души са арестуваните след спецоперацията. Трима от тях – за купуване на гласове. В имотите им са открити списъци с имена и парични суми.

„Според данните, с които разполагаме, купувачите на гласове първоначално не им е нужен номер на бюлетината за конкретна политическа партия, но посочват конкретно името на партията, като на по-късен етап на лицата на които са купили гласа , им се посочва и номера за който да гласуват“, коментира Мирослав Христов, директор на ОДМВР-Хасково.

И във Варненско няколко населени места осъмнаха днес под полицейска блокада. Рано сутринта е извършен и първият арест – на мъж от село Горен чифлик.

„Лицето е задържано за престъпления против политическите права на гражданите, лихварство, както и имаме данни за незаконно притежание на оръжие“, каза комисар Димитър Луков, началник на Охранителна полиция в ОДМВР-Варна.

Задържани има и в град Долни чифлик. Арестувани са общо 40 души.

А от София служебният премиер Андрей Гюров припомни, че когато избирателната активност е висока, контролираният и купен вот губят своята сила.

„Демокрацията не е стока за продан. В същото време държавата въвежда единни стандарти за изборния процес. Слагаме край на тъмните стаички и въвеждаме ясни стандарти за паравани, така че да запазим тайната на вота и в същото време да попречим на това да се внасят, снимат и контролират бюлетини. Но истината е, че нито едно правителство не може да гарантира честни избори само. Затова на тези избори най голямата победа ще бъде участието на българските граждани“, обяви преди началото на днешното заседание на служебния кабинет Гюров.

Служебният премиер подчерта и че неговият кабинет е спрял и схемите с дървата за огрев и социалните помощи, за да не се ползват като средство за натиск.

Властта разкрива и денонощна линия за сигнали за изборни нарушения.