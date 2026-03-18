Как да нарежем месото преди готвене, за да не стане жилаво

Когато приготвяме яхния, гювеч или свинско с картофи, обикновено обръщаме внимание на подправките, времето за готвене и температурата на фурната. Малцина обаче се замислят, че една от най-важните стъпки идва още преди тигана или тенджерата – на дъската за рязане.

Начинът, по който нарязваме месото, може да промени напълно резултата. Едно и също парче свинско например може да стане крехко и сочно или жилаво и трудно за дъвчене – всичко зависи от посоката на рязане.

Причината е в структурата на самото месо. То се състои от мускулни влакна, които вървят в определена посока. Ако ножът следва тези влакна, те остават дълги и стегнати. Когато обаче се режат напречно, влакната се скъсяват и месото става значително по-крехко след готвене.

Затова опитните готвачи винаги следват едно просто правило:

месото се реже напречно на влакната, а не по тях.

Дори без специални знания може лесно да се ориентирате, твърди ФОКУС. Ако се вгледате внимателно в повърхността на месото, ще забележите фини линии – това са мускулните влакна.

Практическият подход е прост. Огледайте посоката, в която вървят линиите; Поставете ножа така, че да реже перпендикулярно на тях; нарежете месото на равни кубчета.

Така влакната се прекъсват и месото омеква много по-бързо при готвене.

Свинската плешка е една от най-подходящите части за домашни манджи – ароматна, сочна и с наситен вкус. Тя обаче съдържа повече съединителна тъкан и затова правилното рязане е особено важно.

Добре е първо да се огледа посоката на влакната, след което месото да се нареже на кубчета срещу тях. Ако има по-дебели ципи, те се отстраняват предварително.

Този малък детайл често прави разликата между обикновено ястие и истински вкусна домашна гозба.

Съветваме ви:

– Оставете месото да "почине" преди рязане

Ако е извадено директно от хладилника, изчакайте 10–15 минути.

– Използвайте добре наточен нож

Острият нож прави чист разрез и не разкъсва месото.

– Режете на приблизително равни кубчета

За яхнии и ястия с ориз най-подходящият размер е около 3–4 сантиметра.

