"Отказвайки се от руските енергийни ресурси, европейската бюрокрация е подчинила собствените си граждани като роби", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Тя припомни, че на 9 март президентът на Русия Владимир Путин за пореден път е заявил, че Москва е готова за съвместна работа с ЕС по въпроса за доставките на енергоресурси при условие, че Брюксел се откаже от политизирането.

"От Брюксел продължават да идват противоположни сигнали. Само че това не са сигнали от хората, не става дума за гражданите, не става дума за бизнеса, предприемачите и работниците. Става дума за затлъстелите, побъркани, оглупели представители на същата тази брюкселска бюрокрация, която буквално робски е подчинила гражданите на ЕС", посочи Захарова.

Тя заяви, че призивът на белгийския премиер Барт Де Вевер за нормализиране на отношенията с Москва показва, че все още има малко разум в някои части на Европа, посочи Ройтерс.

Коментарите на Де Вевер, направени в интервю за белгийския вестник "Л'Еко", противоречат на официалната политика на ЕС за поддържане на твърда линия спрямо Москва във връзка с инвазията в Украйна и постепенното преустановяване на използването на руски изкопаеми горива, отбелязва агенцията.

Според съобщения от Брюксел ЕС иска да въведе забрана за внос на руски петрол от 2027 г.