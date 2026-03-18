Зърнопроизводителите готови да изкарат тракторите

Зърнопроизводителите са готови да изкарат тракторите в защита на нарочени за уволнение от служебния земеделски министър директори на областни земеделски служби. Става дума за службите в Ямбол, Силистра и Бургас.

Пред БНР председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов обясни:

"Основният проблем е, че в момента се намираме в най-важната част от година – кампанията по директните плащания, но и не само – ние няколко пъти сигнализирахме МЗХ и в лицето на министър Христанов, че за нас в момента е абсолютно неоправдано да се правят промени на областно ниво, свързани с областни дирекции по земеделие, предвид това, че сме в рамките на служебен кабинет. Такава политика на регионални смени се прави при по-дълъг хоризонт на управление, когато тези кадри могат да бъдат изградени и обучени да изпълняват тази своя роля. В случая става въпрос за смяна на областни директори, които са доказани професионалисти и назад в годините са били изключително близко до земеделските производители. Колегите по места са абсолютно разочаровани от начина, по който всичко това се случва".

По думите на Проданов с тях не е разговаряно, нито са дадени аргументи за предвидените смени.

"Не кадруваме, а пазим хората, които си вършат работата", категоричен бе той.

Председателят на НАЗ обясни и какви проблеми могат да възникнат след смяната на директори на областни земеделски служби:

"На земеделските производители може да не им стигне срокът за очертаване, който така или иначе е достатъчно къс, предвид това, че кампанията ще стартира по-късно. 60 хил. души трябва да минат през общинските служби за този месец – месец и малко. Това може да създаде проблем при следващата кампания по изплащането – по-малко хора да си получат парите. Да не говорим за безброй много технически грешки, които могат да се случат. Много голям брой от служителите стоят, само защото вярват на директора, че той ще се пребори в някакъв момент за това заплатите им да се вдигнат. В един момент обезкървяваме областни дирекции, които си вършат съвестно работата".

Илия Проданов заяви, че по региони се организират за протестни действия и се искат разрешителни за следващите дни.



